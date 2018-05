Lokalsport : HSG vergoldet Saison mit Heimerfolg

Foto: Fischer

Xanten Alpen (put) Die Verbandsliga-Frauen der HSG Alpen/Rheinberg haben die Saison mit einem starken dritten Tabellenplatz abgeschlossen. Mit einem 32:29 (17:17)-Heimerfolg über die SSG/HSV Wuppertal verabschiedete sich die Mannschaft in die Sommerpause. Die Gastgeberinnen traten nach einer Schweigeminute vor dem Anwurf für den verstorbenen Spieler aus der 1. Männer-Mannschaft in schwarzen Trikots an. "Wir haben sie passend zum Anlass angezogen", sagte Trainer Sebastian Elbers.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die HSG tat sich zunächst schwer. Erst als auf eine 6:0-Deckung umgestellt wurde, lief's. "Wir hatten vorher keinen richtigen Zugriff", so Elbers. Die Partie kippte in den letzten neun Minuten. Da stand's 25:27. Die HSG glich aus und erzielte die Treffer zum letztlich verdienten Heimsieg. Das Foto zeigt Inga Neinhuis (am Ball). Tore: Hackstein (10), Neinhuis (9/2), Pude (6), L. Manca (4), Gerritzen (2), M. Manca.

(RP)