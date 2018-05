Lokalsport: HSG stärkt Nachwuchsbereich

Alpen/Rheinberg Schnuppertraining am 2. Juni. Es gibt jetzt auch eine 2. Frauen-Mannschaft.

Das hat sich Jugendwart Sebastian Elbers auf die Fahnen geschrieben: "Wir wollen uns perspektivisch besser aufstellen und auf absehbare Zeit in jeder Altersklasse mit einer weiblichen wie männlichen Mannschaft vertreten sein." Dafür investiert die HSG Zeit. So gibt's eine Handball-AG in der Alpener Grundschule. Übungsleiter werden vermehrt auf Lehrgänge geschickt. So trainiert in der nächsten Spielzeit mit Thomas Klenke ein C-Lizenz-Inhaber die Mädchen C.