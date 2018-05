Lokalsport: HSG-Männer spielen in der Bezirksliga

HSG-Männer spielen in der Bezirksliga

Alpen/Rheinberg Unverhofft kommt oft: Eineinhalb Wochen nach Ende der Meisterschaft haben die Handball-Männer der HSG Alpen/Rheinberg von offizieller Seite Bescheid bekommen, dass die als Kreisliga-Zweiter wie Meister BW Dingden aufsteigen. Da aus der Landesliga keine Mannschaft aus dem Handball-Kreis Wesel abgestiegen ist, bekommt das Team von Trainer Christian Klenke die Möglichkeit, die Bezirksliga aufzufüllen. Die Freude über die Nachricht fiel verhalten aus.

Nach dem plötzlichen Tod von Mitspieler Konstantin Tummes in der vergangenen Woche ist die Trauer immer noch groß. "Klar sind wir stolz auf das, was wir geschafft haben. Aber die Tragödie haben wir noch nicht verarbeitet", sagte Klenke, der als Trainer dabei bleibt: "Eigentlich wollten wir uns erst in der nächsten Saison mit dem Aufstieg beschäftigen. Ich traue den Jungs die Bezirksliga zu."