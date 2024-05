Nur Jana Friedrich verlässt Handball-Verbandsligisten Kader der HSG Alpen/Rheinberg bleibt zusammen

Dass Jana Friedrich die HSG verlässt, sei spielerisch ein Verlust, der Abgang aber intern aufzufangen, so Swoboda. Mit Marie Zeegers und Marie van Meegern gehören weiterhin zwei routinierte Kreisläuferinnen dem neuen Kader an. Zudem könne Marina Manca auch auf dieser Position spielen. Manca (Bänderriss im Fuß) zählt zu den fünf Handballerinnen, die schon seit längerem ausfallen. Swoboda geht davon aus, dass ihm das Quintett in der nächsten Spielzeit zur Verfügung steht. So sind auch Laura Friedrichs, Pia Kemkes, Annika Bäckmann und Alexandra Widera fest eingeplant.