Juniorenfußball : Homberg setzt sich in Budberg mit 5:3 durch

Die Budberger B-Junioren bejubeln den Führungstreffer gegen den VfB Homberg. Moritz Janßen hatte den Strafstoß verwandelt. Am Ende aber siegte der VfB mit 5:3 und wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Kreis Die Budberger B-Junioren bieten in der Leistungsklasse dem Favoriten zunächst Paroli. Trainer Frank Pomrehn ärgert sich über das Ergebnis, ist mit der Leistung seiner Schützlinge aber zufrieden. Die Sonsbecker A-Junioren landen einen Kantersieg.

Von Nick Deutz

Hohe Heimerfolge feierten die A-Junioren des SV Budberg und des SV Sonsbeck.

A-Jugend: SV Budberg – GSV Moers 6:1 (3:0). Der Kantersieg war für den SVB mit harter Arbeit verbunden. „Es gab viele Zweikämpfe. Unser Gegner war bissig und aggressiv. Aber wir haben nie aufgesteckt“, erklärt Thomas Kehrmann, der Teamchef der Budberger. Das frühe Tor von Yannick Saunus spielte seiner Elf in die Karten. Andre Rieger baute die Führung aus. Ole Egging legte per Weitschuss das 3:0 nach. Moritz Paul schnürte einen Doppelpack. Der Anschlusstreffer von Melvin Sijercic zeigte, dass der GSV nie aufgab. Das sechste SVB-Tor durch Rayk Bißling nahm den Konkurrenten aber jegliche Hoffnungen.

SV Sonsbeck – JSG Fichte Lintfort/Alem. Kamp 5:1 (3:0). Torsten Weist, der Mann an der Seitenlinie des Heimteams, geriet nach dem Schlusspfiff ins Schwärmen. „Ich bin beeindruckt von meinen Jungs. Wir waren souverän, konzentriert und haben wunderschöne Tore erzielt. An solche Leistungen müssen wir in den nächsten Wochen anknüpfen“. Justin Kluth, Ahmed Alzedaue sowie Tobias Bolz (3) trugen sich in die Torschützenliste ein. Ein Sonderlob gab es aber auch für den Unparteiischen Marlon Theissen. „Hut ab vor seinem Auftritt. Er hat alles im Griff gehabt. Solche Schiedsrichterleistungen verdienen deutlich mehr Lob“ meinte Weist.

JSG Lüttingen/Labbeck-Uedemerbruch – Rumelner TV 1:4 (0:1). Der Treffer von SSV-Spieler Nicolas Mayer war zu wenig. Die Fischerdörfler können keine Punkte auf ihrem Platz halten. In der Zeit kurz vor und nach dem Seitenwechsel gab der Gastgeber das Heft aus der Hand. Niklas Engels, Yubery Stielke, Luis Domke und Florian Maul trafen für den RTV.

JSG Veen/Alpen – FC Neukirchen-Vluyn 4:1 (3:0). Die JSG schießt sich auf Rang zwei. Die Überlegenheit war schnell erkennbar. Leon Spillmann netzte nach sechs Zeigerumdrehungen ein. Wenig später baute Luigi Lo Curto das Resultat aus. Der zweite Spillmann-Treffer sorgte für eine Vorentscheidung. Das Auswärtsteam konnte durch das Tor von Victor Wehdisch nur noch Ergebniskosmetik betreiben. Tim Pastoors setzte den Schlusspunkt.

TuS Xanten – SV Menzelen: ausgefallen. Die Platzanlage war wetterbedingt gesperrt.

B-Jugend: SV Budberg – VfB Homberg 3:5 (2:4). „Wir können mit unserer Leistung zufrieden sein. Am Ende ist es aber ärgerlich, da in dieser Partie sogar mehr drin war“, fasste SVB-Coach Frank Pomrehn seine Gefühlslage nach der knappen Niederlage zusammen. Seine Kicker waren gleich hellwach und gingen früh durch einen verwandelten Strafstoß von Moritz Janßen in Front. Im direkten Gegenzug egalisierte der VfB durch Marvin von Zabiensky. In der 24. Minute verlor der Gastgeber allerdings seine komplette Ordnung. Es hagelte drei Gegentreffer. Tim Ulrich, Tim Füten und Berkan Bartu trafen. „Aber auch dadurch haben wir uns nicht aus dem Spiel bringen lassen“, so Pomrehn. Robin Jansen schnürte einen Doppelpack. Der SVB schnupperte am Ausgleich. „Aber so richtig sind wir nicht mehr durchgebrochen“ erklärt der Übungsleiter.

SV Sonsbeck – SSV Lüttingen 0:4 (0:3). Die Fischerdörfler konnten ihre Heimreise äußerst zufrieden antreten. In der eigenen Defensive gab’s wenig Handlungsbedarf. Vorne schlugen Lasse Sickau (3) und Thilo Hermsen zu. SSV-Coach Markus Hülsmann lobte seine Truppe in den höchsten Tönen. „Ich bin einfach stolz auf meine Mannschaft. Von der Nummer eins bis zur Nummer 15 haben alle überzeugt. Es hat Spaß gemacht zuzuschauen“. Hülsmann hofft nun auf mehr.

Rumelner TV – JSG Veen/Alpen 2:2 (0:1). Im Großen und Ganzen beschwerte sich nach dem Schlusspfiff keine Mannschaft über das Ergebnis. Auch JSG-Übungsleiter Leonard Cornelissen ampfand die Punkteteilung als gerecht. „Wir hatten zwar noch ein paar Pfostenschüsse, waren dafür aber am Anfang gar nicht im Spiel drin“. Für seine Elf netzten Linus van Treek und Finn Evers ein. Auf der Gegenseite trafen Karim Lazaar und Tunahan Karakaya.

SV Menzelen – OSC Rheinhausen 1:6 (0:3). Der SVM ging gegen einen effektiven OSC unter. Das frühe Gegentor schockte die Hausherren und schadete dem Selbstbewusstsein. Einzig Fabio Keisers schaffte es, den gegnerischen Keeper zu überwinden.

C-Jugend: SV Sonsbeck – FC Neukirchen-Vluyn 4:2 (2:1). In der Anfangsphase sah es für den SVS keineswegs nach einem positiven Spielausgang aus. „Zu Beginn haben wir gar nicht ins Spiel gefunden und lagen deshalb auch verdient zurück“, meinte Übungsleiter Florian Terlinden. Sein Team wachte aber rechtzeitig auf. Linus Oerding und Luca Hendess drehten die Partie noch vor dem Gang in die Kabinen. In der zweiten Hälfte konnte der Gastgeber diese Torgefahr aufrecht halten. Nochmal Hendess sowie Yannik Schmithuysen sicherten den verdienten Sieg.

VfB Homberg – SV Budberg 1:1 (1:0). „Beide Mannschaften haben heute keinen guten Fußball gezeigt“ resümierte SVB-Coach Nils Ahrens nach der Punkteteilung. „Dazu passt auch, dass beide Tore nach einer Ecke fallen“, ergänzte Ahrens. In der 18. Minute trafen die Homberger. Nach einer Stunde brachte Alexander von Gerhardt den Ball zum Ausgleich über die Linie.

SV Menzelen – OSC Rheinhausen 0:4 (0:1). Die Hausherren verloren das direkte Duell gegen den Tabellennachbarn. Der OSC war offensiv zu variabel und ließ auch in der Abwehr wenig anbrennen. Die Heimelf schaffte es nicht, etwas Zählbares einzufahren.