Sommerturnier 2024 mit einigen Neuerungen RV Sonsbeck hebt die Prüfungsniveaus an

Besonders hervorzuheben ist das angehobene Prüfungsniveau in der Dressur. So wird erstmalig eine Prüfung der Klasse S* angeboten, was besonders für die ambitionierten Reiterinnen und Reiter ein Highlight darstellt. Aber auch im Springparcours gibt es eine Neuerung. In der Ausschreibung stehen sogar zwei Springprüfungen der Klasse S*, die für zusätzliche Spannung und sportliche Herausforderungen sorgen werden.