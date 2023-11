Auftakt-Spieltag in der 1. Tennis-Verbandsliga SV Budberg stapelt in der Hallenrunde tief

In der vergangenen Hallen-Saison hatten die Tennis-Herren des SV Budberg nur ganz knapp den Niederrheinliga-Aufstieg verpasst. In der neuen, an diesem Wochenende beginnenden Spielzeit strebt das Team um Kapitän Mario Lesic keinen neuen Anlauf auf die Meisterschaft an. Ganz im Gegenteil. „Der Klassenerhalt wäre schon ein großer Erfolg“, sagt Lesic. Der SVB werde in dieser Winterrunde möglichst auf die Ausländer wie Juhas Kristijan, Vincent van den Honert oder Teun Rozenberg verzichten, „stattdessen auf die eigenen Jungs setzen“. Im Auftaktspiel der 7er-Gruppe am Sonntag, 10 Uhr, bei Preußen Duisburg soll Simon Pfau die 4er-Mannschaft anführen. Dazu kommen Lesic, Tom Hübel sowie Sven Kolberg. Ob’s mit dem Nichtabstieg klappt, hänge auch von der Fitness von Sven André ab, der schon im Sommer wegen Hüftproblemen hatte kürzer treten müssen, sagt der Kapitän. Womöglich muss er sich zeitnah operieren lassen.