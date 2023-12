Tennis Herren 30 des TC Sonsbeck reiten auf der Euphoriewelle

Manuel Bossig und Andrej Nitsche haben im vergangenen Februar mit ihren Mitspielern aus dem Herren-30-Team des Uedemer TC auf den Aufstieg in die Erste Verbandsliga anstoßen können. Ein Ereignis, das sie gerne am Ende der laufenden Winterrunde wiederholen möchten – beim TC Sonsbeck. Die beiden Kumpel führen nach dem Vereinswechsel als Spitzenspieler mit ihrem neuen Team zum Jahreswechsel die Tabelle an. Bossig und Nitsche können Historisches schaffen. In der Ersten Verbandsliga hat der TC Sonsbeck bislang noch nie aufgeschlagen.