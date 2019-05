Sonsbecker Herren 30 haben was zu feiern : Ein Prost auf den Klassenerhalt

Kreis Tennis, 2. Verbandsliga: Der Heimerfolg der Sonsbecker Herren 30 am dritten Spieltag war mehr wert als nur ein Punkt in der Tabelle.

Die Sonsbecker Herren 30 hatte am dritten Spieltag was zu feiern, die Budberger Herren gingen in der offenen Klasse erstmals leer aus.

Über zwei Tage erstreckte sich das Spiel der 1. Herren von Viktoria Alpen. Das entscheidende Doppel ging dann an die Gäste, so dass der TV Jahn Hiesfeld mit 5:4 gewann. Die Partie hatte in der ersten Einzelrunde verheißungsvoll begonnen. Leon Lobach, Phillip Hammerschmidt und Felix van Berck sorgten für ein schnelles 3:0. In der zweiten Runde waren Tommie van Gruijthuijsen und Patrick Klein chancenlos. Marius Holtbrink unterlag im Match-Tiebreak. Alpen gewann nur das Doppel 2. Das Doppel 3 mit Klein/Holtbrink verlor im Match-Tiebreak (8:10), so dass die erste Saison-Niederlage perfekt war.