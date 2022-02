Leichtathletik-Regionsmeisterschaft : Helena van Bebber brilliert im Xantener Trikot

Sonsbeck/Xanten Die 13-Jährige wurde im Hochsprung Hallen-Regionsmeisterin mit 1,55 Metern und gehört damit in dieser Disziplin in ihrer Altersklasse zu den fünf besten deutschen Athletinnen. Medaillen gewannen auch Starter des SV Sonsbeck.

Warm anziehen mussten sich die Kugelstoßer bei den Regionsmeisterschaften in der Weseler Leichtathletik-Halle. Wegen der Corona-Vorgaben wurde um die Titel in dieser Wurfdisziplin draußen gewetteifert. Zwei Sportler des SV Sonsbeck holten vor der Halle Gold. Kevin Weber gewann mit der fünf Kilogramm schweren Kugel in der U18-Altersklasse mit einer Weite von 10,77 Metern. Sein Vereinskollege Fynn Reinders wurde Zweiter (8,70). Auch Lilli Noack (U18) landte ganz vorne. Ihr bester Versuch mit der vier Kilogramm schweren Kugel landete bei 9,89 Metern. Silber in der U20-Wertung ging an Antonia Koschlik (8,87), die ebenfalls für die „Roten Teufel“ startet.

Damit gelang ihr in der W14-Klasse der Sprung in die Top 5 in Deutschland. Da war dann auch ihr Fauxpas aus der ersten Disziplin gar nicht mehr so schlimm. Helena van Bebber hatte sich im Hürdensprint viel vorgenommen, war aber ausgeschieden und hatte Tränen der Enttäuschung vergossen. Über die 60 Meter wurde sie Vierte (8,86), in der Sandgrube fehlten nur zwei Zentimeter zu Gold. Die TuS-Mehrkämpferin kam auf 4,55 Meter. Am Vortag hatte sie im Kugelstoßen ebenfalls Rang zwei erreicht (7,89). Helena Rulofs (W14) durfte sich über Silber über 60m-Hürden freuen (10,47). Nicht so glücklich war sie über ihre Zeit über 60 Meter flach und Rang sieben (9,07).