Neuer Kunstrasen-Platz soll her Vorstand des TuS Borth hat noch einiges vor

Über 60 der rund 500 Mitglieder kamen im vergangenen Jahr zur Hauptversammlung des TuS Borth, als Frank Misch zum neuen Vorsitzenden gewählt wurde. Am nächsten Sonntag, 4. Februar 2024, steht wieder ein Treffen mit einer interessanten Agenda im Sportheim am Mittelweg an. Und Misch wünscht sich für seine erste Hauptversammlung als TuS-Chef, die um 11 Uhr beginnt, auf ein ähnlich großes Mitgliederinteresse.