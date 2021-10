Hauptversammlung Borussia Veen : Kabinen-Sanierung ist das nächste Mammutprojekt

Der Borussia-Vorsitzende „HG“ Conrad (r.) mit der DFB-Plakette. Zudem gab’s zum Vereinsjubiläum ein Netz mit drei Fußbällen, das Geschäftsführer Dirk Hirschfeld in der Hand hält. Foto: René Putjus

Veen 80 Mitglieder kamen zur Hauptversammlung ins Vereinslokal. Zwei Umkleidekabinen am Platz müssen saniert werden. Die neue Beregnungsanlage wird im Frühjahr 2022 eingebaut. Rainer Dierkes ist neuer 2. Vorsitzender.

Voll war’s im Saal der Gaststätte „Zur Deutschen Flotte“ in Veen. Rund 80 Mitglieder waren der Einladung des Borussia-Vorstands gefolgt und nahmen an der Jahreshauptversammlung mit einem gut aufgelegten Heinz-Gerd „HG“ Conrad, dem Vorsitzenden des Sportvereins im Krähendorf, teil Er bekam an dem Abend einen neuen Stellvertreter.



Wahlen Im Vorstand gibt’s zwei Veränderungen. Michael „Krölli“ van Beek stellte nach über zehnjähriger Tätigkeit als 2. Vorsitzender seinen Posten zur Verfügung. „Die Borussia wird aber immer meine sportliche Heimat bleiben“, sagte der Ortsvorsteher. Rainer Dierkes übernimmt fortan seinen Job. Zudem trat Ruth Willemsen nicht mehr an. 18 Jahre lang hatte sie das Amt der Frauenbeauftragten inne. Auf Willemsen folgt Nicole Heptner, die wie Dierkes einstimmig gewählt wurde. Gerd Keisers kümmert sich als Hauptkassierer weiter um die Finanzen. Zuvor hatte er mitgeteilt, dass die Borussia über ein Guthaben von rund 56.500 Euro verfüge.



Hoher Besuch An dem Mitgliedertreffen in Veen nahmen auch Jürgen Krayer aus dem Präsidium des Fußballverbands Niederrhein (FVN) sowie Franz-Peter Mölders (Vorsitzender Fußball-Kreis Moers) und Jakob Kremers (Kreis-Ehrenamtsbeauftragter) teil. Sie gratulierten der Borussia nachträglich zum hundertsten Vereinsgeburtstag. Krayer sprach auch über die Kooperation im Jugendfußballbereich mit dem SV Menzelen sowie Viktoria Alpen und lobte in diesem Zusammenhang die „Flexibilität“ der Vereinsvertreter. Er brachte drei Fußbälle mit und äußerte den Wunsch, dass damit doch die Frauen-Mannschaft spielen solle. Und er übergab dem Vorsitzenden „HG“ Conrad zum runden Vereinsgeburtstag eine große Plakette vom Deutschen Fußball-Bund (DFB).



Bauprojekte Die zwei, mehr als 40 Jahre alten Kabinen und die Platzwart-Wohnung sind dringend sanierungsbedürftig. Geschäftsführer Dirk Hirschfeld sprach von einem Mammutprojekt: „Der Putz ist teilweise feucht, die Wasserleitungen müssen raus. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann eine Leitung platzt.“ Derzeit werde durch einen Architekten die „konkrete Kostenaufstellung“ ermittelt. Bürgermeister Thomas Ahls kündigte die finanzielle Unterstützung der Gemeinde bei den Baumaßnahme im Kabinentrakt an. Die Verwaltung versuche, Fördergelder vom Land zu bekommen.

Und „HG“ Conrad sagte, dass im März/April 2022 die neue Beregnungsanlage am Naturrasenplatz eingebaut werden solle. Aus einem Landestopf erhalte die Borussia einen Zuschuss von 36.000 Euro. Die Anlage bestehe aus 24 Regnern und könne pro Minute etwa 8000 Liter Wasser aufs Spielfeld bringen.