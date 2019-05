Aufstieg weiter möglich : Xanten bleibt trotz Heimpleite Zweiter

Xanten TuS kassierte in der Handball-Bezirksliga eine 26:27-Schlappe gegen Borken II.

Der Ärger hielt sich bei Trainer Falko Gaede nach der sechsten Saison-Pleite in der Handball-Bezirksliga in Grenzen. Die Männer-Mannschaft des TuS Xanten unterlag zwar dem TV Borken II in heimischer Halle mit 26:27 (13:12), kann aber am nächsten Samstag im letzten Saison-Spiel zu Hause gegen den Dritten BW Dingden Tabellenplatz zwei verteidigen.