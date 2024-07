Handball-Verbandsligisten wollen angreifen Zwei Aufsteiger peilen die obere Tabellenregion an

„Es war notwendig die Mannschaft zu verjüngen“, so Trainer Peter Wiedemann. „Menschlich und charakterlich passen sie sehr gut zu uns und so herrschte in den ersten Wochen der Vorbereitung eine klasse Stimmung.“ Mit dem Thema Abstieg wollen sich die Schwafheimer erst gar nicht befassen und streben einen Platz in der oberen Tabellenhälfte an. „Jetzt gilt es, die neuen jungen Spieler zu integrieren, da bin ich recht zuversichtlich und glaube, dass sich das Team schnell finden wird.“ Man werde in der Saison wieder auf die Abwehr bauen und versuchen, noch mehr Tempo ins Spiel zu bringen. „Natürlich freuen wir uns besonders auf die Lokalduelle. Kapellen ist eine gestandene Mannschaft und wird sicherlich ganz oben mitspielen. Neukirchen wird wie wir die Euphorie des Aufstiegs mitnehmen und bestimmt die nötigen Punkte sammeln und am Ende im gesicherten Mittelfeld landen“, sagt Trainer Peter Wiedemann