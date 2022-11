Handball : TuS Xanten vor „leichtestem Spiel der Saison“

Niederrhein Handball-Landesliga: Die Domstädter fahren zum Aufstiegsaspiranten Nummer eins, dem TV Schwafheim. Der SV Neukirchen ist derweil beim ATV Biesel gefordert.

Ein eminent wichtiges Auswärtsspiel steht für den Handball-Landesligisten SV Neukirchen in der Gruppe 1 auf dem Programm, wenn er am Samstag beim ATV Biesel zu Gast ist. „Biesel ist ein potenzieller Abstiegskandidat“, sagt der Neukirchener Trainer Hermann Casper. „Wenn wir die Klasse halten wollen, müssen wir unbedingt gewinnen – und daran glaube ich auch.“ Beide Teams trennt momentan lediglich ein Punkt, die Gastgeber konnten bislang deren zwei verbuchen und der SVN drei. Allerdings wussten die Neukirchener am letzten Wochenende zu überzeugen und auch zu überraschen, als sie gegen die hoch favorisierte Zweitvertretung der Turnerschaft St. Tönis ein absolut verdientes 23:23 erzielten. „Unsere Formkurve deutet nach oben“, freut sich Casper. „Letzte Woche haben wir es geschafft, während der gesamten Spieldauer die Konzentration hoch zu halten. Wenn uns das erneut gelingt, mache ich mir keine Sorgen. Biesel hat einen richtig starken Rückraumspieler, den wir in den Griff bekommen müssen. Dann sollte nichts mehr anbrennen.“ Am Samstag muss er allerdings auf seinen Sohn Michael Casper, Marvin Bartnik und Patrick Kuznitius verzichten, die alle privat verhindert sind.