Trainer hat verlängert : Michael Kessel bleibt dem TuS Xanten erhalten

Kapitän Fabian Eichler (am Ball) ist auch in der nächsten Saison als feste Größe des Landesligisten eingeplant. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Der 40-Jährige wird auch in der neuen Saison die erste Männer-Mannschaft in der Landesliga trainieren. Marco Erdmann kehrt aus Wesel zurück.

Michael Kessel hat sich entschieden. Der 40-Jährige teilte Christoph Glenk, Handball-Abteilungsleiter des TuS Xanten, mit, dass er weiter als Trainer des ersten Männer-Teams, das in der Landesliga spielt, zur Verfügung stehe. „Ich habe in einem Team-Meeting mit den Jungs gesprochen. Ihre Rückmeldungen haben mich darin bestärkt, in der nächsten Saison weiterzumachen“, so Kessel, der 2020 vom Co-Trainer zum Coach aufgerückt war. Bisher besteht der neue Kader aus zwölf Feldspielern und drei Keepern. Thorsten Dietz bleibt als Co- sowie Torwarttrainer dabei.