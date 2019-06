Handball : TuS-Torhüterinnen erhalten Tipps von Zweitliga-Keeperin

Xanten Laura Graef, die für den TuS Lintfort in der Zweiten Bundesliga das Tor hütet und ihre Karriere in Xanten begann, war für ein Training zu Gast bei ihrem alten Verein.

(RP) Die Torfrauen des TuS Xanten haben bei brütender Hitze ein Training mit Laura Graef, Torhüterin beim Zweitbundesligisten TuS Lintfort, absolviert. Graef, die ihre Handball-Karriere in der Römerstadt begann, konnte den Xantener Spielerinnen dabei einige wertvolle Tipps geben.

Graef gehöre zu den Top-Keeperinnen im Westen. Mit Fleiß und Beharrlichkeit habe sie ihren Weg gemacht und dürfe somit durchaus als Vorbild für den Xantener Nachwuchs gelten. Die TuS-Torfrauen freuten sich über die Einheit, kämen sie doch während der Saison oftmals zu kurz. Svenja Hemmers, die künftig in der zweiten Damenmannschaft der Xantenerinnen spielt, die 14-jährige Flo Labrenz, zuverlässiger Rückhalt der B-Jugend, sowie Anne Weyermann und Dagmar Olfen, die weiter in der ersten Damenmannschaft aktiv sein werden, nahmen an der Trainingseinheit mit Graef teil.