Handball-Landesliga SV Neukirchen zurück in der Erfolgsspur

Die Deckung gewann deutlich sichtbar an Stabilität – mit Torhüter Michael Biskup als wichtigem Rückhalt – Darüber hinaus überzeugte der SVN im Angriff durch spielerische Komponenten, wobei Casper seine Spieler auf verschiedene Positionen routieren ließ. Den Gästen gelang es in der Folgezeit überhaupt nicht mehr, sich auf die SVN-Angriffe einzustellen. „Wir brauchten zunächst Zeit, um uns mit der neuen Formation zurechtzufinden“, so Casper. „Anfangs hat mir das Rücklaufverhalten überhaupt nicht gefallen, was ich dann in einer Auszeit deutlich angesprochen habe. Im Angriff war danach dann sehr viel Bewegung und auch die spielerischen Akzente haben mir sehr gut gefallen. Letztlich bin ich rundum zufrieden.“