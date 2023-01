Handball-Landesliga SV Neukirchen sinnt gegen Anrath auf Revanche

Der neue Tabellenführer TV Schwafheim empfängt im Derby am Samstag, 19 Uhr, die Zweitvertretung des OSC Rheinhausen, die man im ersten Aufeinandertreffen noch mit 30:17 abgefertigt hatte. „Ich glaube nicht, dass es erneut so einfach werden wird“, so der Schwafheimer Trainer Peter Wiedemann. „Der OSC hat eine sehr junge Mannschaft, die sich im Laufe der Saison sehr gut weiterentwickelt hat. Wir sind jetzt die Gejagten, und jeder möchte natürlich gerne den Tabellenführer schlagen. Daher wäre es fatal, einen Gegner zu unterschätzen.“ Besonderes Augenmerk werden die Hausherren auf Jonas Kolski haben, der mit 103 Toren bis dato der erfolgreichste Torschütze der Liga ist. Verzichten müssen die Schwafheimer in dieser Partie auf Kreisläufer Dominic Schmidt, für den Mario Milewski in den Kader rücken wird. Ansonsten gibt es keine personellen Nöte.