Handball : HSG-Frauen gehen mit Sorgen in die Saison

HSG-Frauen gehen mit Sorgen in die Saison

Xanten Die Vorbereitung des Verbandsligisten HSG Alpen/Rheinberg läuft bisher nicht rund, der Kader ist dünn und das Auftaktprogramm hat es in sich. Das Team steht mit dem neuen Coach Jürgen Möllecken vor einer schweren Spielzeit.

Optimismus klingt wahrlich anders. Wenn Jürgen Mölleken, neuer Trainer des Frauenhandball-Verbandsligisten HSG Alpen/Rheinberg, zwei Tage vor dem Saisonstart die Vorbereitung Revue passieren lässt, dann zählt er gleich eine Reihe von negativen Aspekten auf. Er spricht von einer „extrem schweren Vorbereitung“ und geht sogleich auch ins Detail. „Ich musste in einer sehr kurzen Vorbereitungszeit die Mannschaft erst einmal kennenlernen. Die Halle in Alpen stand uns bis zum Ferienende nicht zur Verfügung, weshalb wir nicht einmal zehn Trainingseinheiten in der Halle absolvieren konnten. Hinzu kommt ein kleiner Kader, eine stark besetzte Liga und ein schweres Auftaktprogramm.“