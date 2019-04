Handball beim TuS Xanten : Mädchen B streben die Oberliga-Qualifikation an

Die Mädchen B des TuS Xanten haben sich was vorgenommen. Foto: Verein

Xanten Die Handball-Mädchen B des TuS Xanten möchten ihre Saison mit der Teilnahme zur Oberliga-Qualifikation krönen. Daher werden sie am 11. Mai zunächst an der Kreis-Ausscheidung in Schermbeck teilnehmen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am 22./23. Juni findet dann die eigentliche Qualifikation zur Oberliga statt. Am 6. Juli ist die Nachwuchsmannschaft beim Kiescup, einem Beach-Handball-Turnier, in Wesel dabei. Für die kommende Saison werden noch Spielerinnen der Jahrgänge 2003 bis 2005 gesucht. Die Xantener Mädchen B stellen sich im Internet auf ihrer eigenen Homepage vor (www.goodgis.de). Fragen werden per E-Mail (jugendwart@handball-xanten.de) beantwortet.

(put)