Handball-Landesliga TV Schwafheim im Top-Spiel obenauf

Nach zuletzt vier ungeschlagenen Spielen hat es den Handball-Landesligisten SV Neukirchen in der Gruppe 1 erwischt, denn er verlor bei der Zweitvertretung von Handball Oppum deutlich mit 22:32 (13:15). Dabei mussten die Gäste auf ihren Trainer Hermann Casper verzichten, der mit einer Grippe zu Hause das Bett hütete. Vertreten wurde er von Kreisläufer Markus Bryja. Aber auch einige Spieler gingen angeschlagen in diese Begegnung, was sich dann in der zweiten Halbzeit auswirken sollte. Im ersten Spielabschnitt waren die Neukirchener noch ein gleichwertiger Gegner. Im Angriff trumpfte Luca Böckel nicht gewohnt auf, denn er ging erkrankt in dieses Spiel. Böckel dirigierte geschickt die Abwehr gemeinsam mit Stefan von Zabiensky, konnte nach dem Wechsel dann allerdings nicht mehr weiter machen.