Handball-Landesliga TV Schwafheim gut erholt, Xanten und Lintfort ohne Chance

Einen rabenschwarzen Tag erwischte der TuS Xanten, der beim Turnerbund Oberhausen mit 24:39 (11:18) unter die Räder kam. „Das war schon eine heftige Niederlage“, ärgerte sich der Trainer Jürgen Mölleken. „Wir sind von der ersten Sekunde an überrollt worden. Da ist schon mehr als ein Klassenunterschied deutlich geworden.“ Gegen die routinierten Gastgeber – einige Spieler waren bereits in der Oberliga aktiv – war einfach kein Kraut gewachsen. In der Defensive fehlte die Abstimmung, und im Angriff wurde zu hektisch agiert. Tore: Scheffers (7), Kühl (6/1), T. Hermsen, Schoofs (je 3), S. Glenk (2), Heiming, Zabel und Reichel.