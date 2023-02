Handball-Landesliga Xantens Trainer Mölleken kritisiert die Einstellung

In der Gruppe 3 hat Handball-Landesligist TuS Lintfort den Lauf fortgesetzt. Die Klosterstädter landeten gegen den SC Bottrop einen 30:18 (12:8)-Kantersieg und feierten den dritten Erfolg in Serie. Die Hausherren waren von der ersten Sekunde an das dominierende Team und erspielten sich schnell einen Vorsprung. In der Abwehr boten sie eine überragende Vorstellung. Bereits im ersten Spielabschnitt wäre eine Vorentscheidung möglich gewesen. Jedoch steigerte sich erst nach dem Seitenwechsel die Trefferquote. Trainer Andreas Michalak: „Die Einstellung war richtig super. Damit haben wir auch gegenüber Bottrop den besseren direkten Vergleich.“ Tore: König (7/2), te Morsche, Schlieper (je 4), Lasnig (3), Y. Schatull (3/1), Lessmann, Salobir (je 2), süßer (2/1), Hadamer (1/1), Schmitz und Küpper.