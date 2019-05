Um die Handball-Kreispokale in Rheinberg : Früh aufstehen fürs Final4-Turnier

Rheinberg Die beiden Handball-Kreispokale werden am 26. Mai in der Rheinberger Großraumsporthalle vergeben. Die Frauen-Mannschaft der gastgebenden HSG eröffnet den Tag mit dem ersten Halbfinale um 9 Uhr.

Nicht nur die Verbandsliga-Handballerinnen der HSG Alpen/Rheinberg müssen am Sonntag früh raus aus den Federn. Auch die Spielerinnen des Uedemer TuS werden am 25. Mai wohl eher als sonst ins Bett gehen. Die beiden Teams haben einen wichtigen Termin in der Großraumsporthalle in Rheinberg. Sie stehen sich ab 9 Uhr im Kreispokal-Finale gegenüber. Die HSG richtet am 26. Mai das Final4-Turnier aus, das erstmals an einem Tag stattfindet. Die letzte Partie, das Endspiel der Männer, beginnt um 19 Uhr.