Handball-Landesliga Jürgen Mölleken hilft in Xanten beim Neuaufbau mit

Während sich fast alle Handball-Mannschaften in der Osterpause befinden, wird der seit dem vergangenen Wochenende als Absteiger feststehende Handball-Landesligist TuS Xanten in der Gruppe 3 am 1. April die vorgezogene Partie beim TV Biefang bestreiten. Trainer Jürgen Mölleken hat in dieser Woche seine Zusage geben, dass er beim Neuanfang in der nächsten Saison mithelfen wird.