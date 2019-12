Handball-Bezirksliga : Die Null-Punkte-Handballer

Alpen/Rheinberg Die Bezirksliga-Männer der HSG Alpen/Rheinberg haben seit Anfang Mai 2018 keinen Punkt mehr geholt. Trainer Frank Conrad denkt trotzdem nicht ans Aufgeben.

Es war eigentlich alles wie immer. Wie immer in den vergangenen Wochen und Monaten. Der Gegner sichert sich letztlich die Punkte, die HSG Alpen/Rheinberg geht leer aus. So auch im abschließenden Bezirksliga-Spiel vor der kurzen Weihnachtspause, gegen den TuS Xanten. Die Männer-Mannschaft der HSG unterlag mit 26:33 (14:19).

Und so setzte das Team seine nun schier endlose Negativserie fort. An den letzten Sieg können sich die Spieler wohl kaum noch erinnern. Sage und schreibe Anfang Mai 2018 – nach der Partie gegen die HSG Wesel II – durften sie letztmals einen Erfolg bejubeln. Die HSG-Männer warten damit seit nunmehr knapp 18 Monaten auf einen Punkt. Mit dieser Horror-Bilanz steht die Mannschaft von Frank Conrad und Andreas Kugler im Handballverband Niederrhein wohl ziemlich alleine da.

„Die Motivation ist mittlerweile ziemlich im Keller. Es fehlt das kleine Erfolgserlebnis“, sagt Conrad, der Anfang dieses Jahres dazu stieß, weil Vorgänger Christian Glenke nicht mehr wollte. Auch er brachte der HSG kein Glück, das seit dem Aufstieg im Sommer 2018 offenbar einen großen Bogen um die Truppe macht. Der Coach sieht das größte Problem in der personellen Situation. Es fehle die Kontinuität. „Es ist schwierig, so Spielabläufe zu trainieren.“ Die Dauer-Verletzten Nils Conrad (Stammtorwart), Florian Hendricks und Max Komp sind nicht zu ersetzen.

Dennoch ist die HSG immer mal wieder dran an einem Punktgewinn. So wie Anfang Dezember gegen den TV Schwafheim II. „Da hatten wir es in der Hand, haben dann aber wieder zu viele Fehler gemacht.“ Zuvor hatte es eine Aussprache gegeben. „Ich schließe mich nicht aus. Auch ich kann Fehler machen.“ Mittlerweile hat Conrad auch ein „Problem im mentalen Bereich“ ausgemacht. „Spielerisch“, so findet der Trainer, habe sich die Mannschaft seit Jahresbeginn verbessert. Doch reicht es eben noch nicht.