Handball-Bezirksliga : TuS Xanten verschenkt möglichen Sieg bei Kapellen II

Xanten/Moers Eine Viertelstunde sieht alles nach einem Erfolg für das Team von Coach Falko Gaede aus. Doch danach werfen zwei einfache Fehler des TuS völlig aus der Bahn.

Dabei sah in der Anfangsviertelstunde alles danach aus, als ob die TuS-Akteure einen ungefährdeten Sieg einfahren könnten. Mit 7:3 lagen die Xantener in Front, „die Kapellener hatten bis dahin kaum eine Chance“, berichtet Gaede. Doch dann ließen sich seine Spieler durch zwei eigene Fehler völlig aus der Bahn werfen, die Hausherren warfen vier Tore in Folge. „Von da an war es ein Spiel auf Augenhöhe, wir haben Kapellen dann am Geschehen teilhaben lassen“, sagt Gaede.