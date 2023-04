Handball-Landesliga SV Neukirchen lässt Kempener Aufstiegsträume zerplatzen

Dennoch blieb die Partie bis zur 49. Minute ausgeglichen (19:19). Dann jedoch kam die Zeit von Keeper Nils Ahlendorf, der sein Tor zugenagelt zu haben schien, denn dem ATV gelangen bis zum Schlusspfiff lediglich noch zwei Treffer. „Wir hatten zwar ab und an Schwierigkeiten, ohne Harz das richtige Gefühl für den Ball zu entwickeln, haben aber gezeigt, dass wir auch auf Haftmittel verzichten können“, betonte Trainer Peter Wiedemann. Auffällig bei den Gästen war, dass Mats Wiedemann in der wichtigen Schlussphase der Saison immer besser in Form kommt. Es war zudem zu erkennen, dass Kevin Wiedemann wieder mit dabei war – als Kopf der Mannschaft ist er nur schwer zu ersetzen. Tore: M. Wiedemann (11/5), K. Wiedemann (4), Tervoort (3), A. Spoo, Krämer, Schmidt, Engels (je 2) und Knapinski.