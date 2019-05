Hallenradsport : Einrad-Fahrer feiern erste Erfolge

Sonsbeck Erstmals haben die Hallenradsportler als Teil der Turnfreunde Sonsbeck ein Pokalturnier ausgerichtet. Die Gruppe sucht noch weitere Mitglieder.

(pm) Die Hallenradsportabteilung der Turnfreunde Sonsbeck hat zum ersten mal ein Pokalturnier auf Landesebene ausgerichtet und dabei in den Gruppen U9 und U11 Podestplätze erkämpft. In der Gruppe U9 belegte Felicitas Gubela den zweiten Platz vor Mats van Loon. In der Gruppe U11 erkämpften Joel Adams den dritten und Cosima Gubela den vierten Platz.