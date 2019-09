Frauenfußball : Halbzeit ohne Leidenschaft: Der SVB verliert in Recklinghausen

Halbzeit ohne Leidenschaft: Der SVB verliert in Recklinghausen

Budberg 45 Minuten lang lieferten die Budbergerinnen eine schwache Leistung ab. Auch wenn’s nach der Pause besser wurde, stand am Ende eine 2:4-Pleite.

Öfter mal etwas Neues. „Das war das erste Mal, seitdem ich in Budberg bin, dass ich in der Kabine laut geworden bin“, erklärte Jürgen Raab. Der Trainer des Regionalligisten SV Budberg hatte auch allen Grund, die Phonstärke während der Pause dramatisch zu erhöhen, denn sein Team lag als Gast des FFC Recklinghausen zur Halbzeit deutlich mit 0:3 zurück. Die Wirkung war eingeschränkt, am Ende hatte der SVB 2:4 verloren. Und Raab durfte weiter grollen.