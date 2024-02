Glorreiche Zeit in die Fußball-Oberliga Xantens Erfolgstrainer Günther Werschy ist tot

Günther Werschy lebt nicht mehr. Der ehemalige Trainer, der in der Hochzeit der Fußballer des TuS Xanten an der Seitenlinie stand, verstarb bereits am 9. Februar drei Tage nach seinem 89. Geburtstag. Werschy kam 1974 an den Fürstenberg. Zehn Jahre trainierte er die TuS-Mannschaft, die er erst in die Verbandsliga (1976) und dann in die neugegründete Oberliga Nordrhein (1978) führte. Unter ihm qualifizierten sich die Xantener viermal für den DFB-Pokal. „Er hatte als Trainer eine klare Linie und behandelte alle Spieler gleich. Ihm waren Kameradschaft und der Zusammenhalt der Truppe sehr wichtig“, sagte Reiner Piepenburg, der vier Jahre beim TuS unter Werschy spielte. „Ich betreibe jetzt Sofa-Fußball“, sagte Werschy Ende 2022 bei einem Treffen mit ehemaligen TuS-Fußballern aus der glorreichen Zeit. Zuletzt lebte er in einer altersgerechten Wohnung in Kalkar. Die Trauerfeier für Günther Werschy, der auch den VfB Kleve, VfL Rhede und 1. FC Bocholt trainierte, findet am 24. Februar um 11.15 Uhr in Bedburg-Hau in der Trauerhalle, Klosterplatz, statt.