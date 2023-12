Tischtennis-Senioren in Hamm erfolgreich Rynders und Erkis sind Westdeutsche Meister

Tischtennis-Spieler Ismet Erkis hat bei den 54. Westdeutschen Einzelmeisterschaften der Seniorinnen und Senioren in Hamm seinen Titel in der Ü45-Konkurrenz verteidigt. Der Moerser, der kürzlich seinen Wechsel vom NRW-Ligisten TuS 08 Rheinberg zum TSV Meerbusch in die Landesliga verkündet hatte, schlug im Finale den topgesetzten Uwe Peters von der TTG Niederkassel.