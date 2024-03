Tischtennis-NRW-Liga Verwirrung beim TuS 08 Rheinberg um japanisches Talent

„Elijas hat ihm Nachrichten geschickt. Keiner weiß, ob er noch kommt oder nicht“, sagt Ermin Besic. Doch damit nicht genug. Der Kapitän leidet seit geraumer Zeit an Rückenproblemen und wird am Samstag das Heimspiel, 18.30 Uhr, gegen Union Lüdinghausen definitiv verpassen. In vier Wochen steht ein MRT-Termin an. Weil auch Jens Menden weiter ausfällt, steht der TuS 08 nur mit vier Mann da. Zum jüngsten Auswärtsspiel in Hamm waren die Rheinberger gar nicht erst angetreten.