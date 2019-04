Tennis : Große Freude über die neue Tennishalle

Alpen Viktoria Alpen hat die Saison im Anschluss an die Jahreshauptversammlung eröffnet.

Wie in den Vorjahren fand auch die diesjährige Jahreshauptversammlung der Tennisabteilung eine sehr gute Resonanz. Mehr als 50 Mitglieder, immerhin rund 25 Prozent der stimmberechtigten Mitglieder, fanden den Weg ins Klubheim an der Burgstraße. Das Konzept, die Jahreshauptversammlung mit der Saisoneröffnung zu verbinden, war wieder ein Erfolg. Denn im Anschluss an die Regularien griffen viele Mitglieder noch zum Schläger im Rahmen eines Schleifchenturniers.