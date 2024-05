Pfingstmontag Endspiel gegen den SV Scherpenberg Budberger Fan-Invasion zum Kreispokal-Finale

Fast auf den Tag genau vor einem Jahr, am 12. Mai 2023, kamen 2100 Zuschauer ins Hubert-Houben-Stadion zum Bezirksliga-Gipfeltreffen zwischen Viktoria Goch und dem SV Budberg. Fast 1000 Gästefans, angereist unter anderem mit drei eigens organisierten Bussen, feierten damals einen großen Schritt Richtung Meisterschaft und eine Woche danach den zweiten Aufstieg in die Fußball-Landesliga der Vereinsgeschichte. „Ob man so einen Tag jemals noch mal erleben wird, weiß ich nicht. Das ist kaum zu übertreffen“, erinnert sich Henrik Dümmen vom Budberger Fanprojekt.