Lokalsport: Gelungener Saison-Start für Landesliga-Triathleten

Xanten Yves Reinders vom TuS Xanten ist NRW-Meister.

Beim Triathlon in Gladbeck gingen Dreikämpfer des TuS Xanten über verschiedene Distanzen an den Start. Über die Sprintstrecke (0,75/22/5) wurde auch die NRW-Meisterschaft ausgetragen. Yves Reinders belegte im Gesamtfeld Platz sieben mit 1:05:47 Stunden. In der Altersklasse 45 gewann er den Titel.