Aus der Ukraine an den Niederrhein geflüchtet So fand Dmytro Shevchenko den Weg zum SV Budberg

Nebenher managte Garber auch alle sportlichen Angelegenheiten des ambitionierten Fußballers, spendete Kleidung, Trikots sowie eine Tasche und schickte per E-Mail ein siebenminütiges Highlight-Video an die größeren Amateurvereine der Region. Doch weder der SV Straelen, noch der 1. FC Bocholt und der KFC Uerdingen waren an einem Engagement interessiert. So kam der SV Budberg ins Gespräch.