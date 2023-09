Regionalligist reist zum Duell an SV Sonsbeck will im FVN-Pokal den 1. FC Bocholt überraschen

Sonsbeck · In der zweiten Runde des Wettbewerbs auf Niederrhein-Ebene empfängt der Fußball-Oberligist am Mittwochabend den starken Regionalligisten. Der SVS will sich nicht unterkriegen lassen, in Bocholt ist man derweil gewarnt.

26.09.2023, 12:30 Uhr

Der Einsatz von Sanjin Vrebac im Pokalspiel gegen Bocholt ist noch offen. Der Spielmacher des SVS musste am Wochenende mit Beschwerden in der Leiste ausgewechselt werden. Foto: Jakob Klos