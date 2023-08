Fußball-Oberligist spielt in Brüggen SV Sonsbeck wechselt im Niederrhein-Pokal den Torwart

Wie viele Wechsel in der Startelf Losing vornehmen wird, wollte er am Montag nicht verraten. Klar ist, das Jonas Holzum zwischen den Pfosten Platz machen wird für Jannik Hinsenkamp. Jona Scholz, der dritte Keeper im Kader, muss sich weiter gedulden. „Jannik hat sehr gut trainiert, Jona hatte zuletzt mit einigen Wehwehchen zu kämpfen“, erläuterte der Sonsbecker Coach. Auch Außenverteidiger Johnny Lu wird erstmals in dieser Saison in der Anfangsformation stehen.