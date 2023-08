Fußball-Niederrhein-Pokal 0:12 – Lüttingens Frauen gegen Warbeyen chancenlos

An Keeperin Johanna Sy lag’s nicht, dass die Fischerdörflerinnen zweistellig verloren. Sie hielt, was zu halten war. Warbeyen war auch läuferisch hochüberlegen und machte von Beginn an viel Tempo. Bereits nach sechs Minuten fiel das 0:1 durch Selina Grabbe. Nach 20 Minuten stand’s 0:4, weil auch Michelle Büning (2) sowie Alysha Zemlin trafen. Dann musste Schulz Pia Landers, die einzige Spitze, verletzungsbedingt auswechseln. In der Pause blieben die angeschlagenen Sophia Euwens und Steffi Kremers in der Kabine. Die restlichen Gäste-Treffer erzielten Büning (3), Zemlin (2), Julia Hülsken, Sophie Schneider und Zara Rickes. Jule Dallmann, die Schwester von Nationalspielerin Linda Dallmann (Bayern München), zog in der ersten 45 Minuten im Mittelfeld die Fäden. Die SSV-Frauen hatten durch Justine Witte (31.) und Emilia Pauschert (39.) zwei Tor-Versuche.