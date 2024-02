Dritter Anlauf in der Fußball-Bezirksliga Xantener Nachholspiel gegen Praest erneut gefährdet

Natürlich hat sich Levin Bardehle schon den Wetterbericht für Xanten für den Mittwoch angeschaut. „Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt bei 60 Prozent“, sagte der Co-Trainer des Fußball-Bezirksligisten TuS Xanten am Dienstagmittag. Sollte es tatsächlich am Mittwoch abermals über einen längeren Zeitraum regnen, ist die Nachholpartie gegen den RSV Praest, die um 20 Uhr auf Asche angepfiffen werden soll, wieder stark gefährdet. „Wir wollen unbedingt spielen. Letztlich muss dann womöglich der Schiri entscheiden“, so Bardehle.