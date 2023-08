Neuzugang des SV Sonsbeck Niklas Binn sprintet in den Fokus

Im Jubiläumsspiel des SV Sonsbeck in der Fußball-Oberliga am vergangenen Sonntag musste Niklas Binn lange zuschauen. Beim 1:1 gegen den TSV Meerbusch wurde der Neuzugang in der Schlussphase eingewechselt. In der Vorbereitung hatte der schnelle Flügelspieler gezeigt, wie wertvoll er für die Mannschaft sein kann. Am Sonntag möchte der 22-Jährige ab 15 Uhr mit den Rot-Weißen beim gut gestarteten Aufsteiger Adler Frintrop den ersten Sieg der noch jungen Saison einfahren.