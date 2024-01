Fußball-B-Ligist rückt an die Tabellenspitze Kreis-Sportgericht spricht SV Orsoy drei Punkte zu

Den SV Orsoy hat am Freitag eine freudige Nachricht aus dem Kreis-Sportgericht erreicht. Die drei Punkte aus der vom FC Rumeln-Kaldenhausen II am 3. Dezember abgesagten Partie sollen nun endlich dem Konto des Fußball-B-Ligisten gutgeschrieben werden. Das Sportgericht wies den Einspruch des Duisburger Klubs gegen die vom Staffelleiter vorgenommene Wertung zurück. Der FCR II hatte sein Heimspiel gegen den SVO eigenmächtig abgesagt, sich dabei aber nicht an die Vorgaben gehalten. So wird die Begegnung mit 2:0 für Orsoy gewertet. Die Mannschaft von Beris Vrebac steht damit punktgleich mit dem SV Menzelen an der Tabellenspitze.