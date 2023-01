Fußball-Kreisliga A Viktoria Alpen muss kleine Brötchen backen

Der Saisonstart ging mit sechs Niederlagen aus den ersten acht Spielen jedoch gehörig in die Hose. Hinzu kam das frühe Pokal-Aus beim B-Ligisten Viktoria Birten. Danach lief es in die andere Richtung. Mit acht Siegen in Folge hatten die Blau-Gelben im Herbst wieder in die Spur gefunden. Zuletzt geriet der Motor aber wieder ins Stocken, unbeständige Ergebnisse zum Jahresende waren die Regel. Der Tiefpunkt der Berg- und Talfahrt: die 0:10-Pleite beim Aufsteiger FC Neukirchen-Vluyn II Mitte November. „Mit so einer Hinrunde haben wir alle nicht gerechnet. Die Schwankungen sind kaum zu erklären“, blickt Grewe zurück, der das verletzungsbedingte Karriereende des langjährigen Kapitäns Tobias Esper als einen der Gründe für die fehlende Konstanz aufführt. Mit Christoph Ley und Andreas Dargel brachen weitere Achsenspieler aus Altersgründen weg. „Sie fehlen natürlich an allen Ecken und Ende. Wir hatten zudem oft einen dünnen Kader. Das haben wir nicht kompensiert bekommen“, so Grewe.