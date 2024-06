Zwei Brüder aus Xanten in der Schalke-Arena Was Balljungen bei der Fußball-EM erleben

Von den durchgehenden Schlachtgesängen ist Max Terhorst nachhaltig begeistert: „Die gehen mir so schnell nicht mehr aus dem Kopf.“ Übrigens: Laufen mussten die Balljungen überhaupt nicht, im Gegenteil. „Jeder der 20 Ballkids hatte einen Ball vor seinen Füßen, den er zum Spieler geworfen hat. Der ausgeschossene Ball wurde uns dann von einem Ordner gebracht“, so Max. Am Ende stand für die beiden Nachwuchskicker aus Birten fest: „Dieser Tag wird in ewiger Erinnerung bleiben.“