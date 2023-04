Fußball-Bezirksliga Xanten lässt Spitzentrio nicht aus den Augen

Niklas Maas kann auch defensiv. Der Stürmer, in der vergangenen Saison mit 20 Treffern bester Torschütze des Fußball-Bezirksligisten TuS Xanten, zeigte am vergangenen Sonntag beim 5:2-Erfolg über den VfB Homberg II auf der 6er-Position als Ersatz für Lars van Schyndel neben Norwin Meyer eine mehr als ansprechenden Leistung. „Er hat überragend gespielt“, sagt sein Trainer Johannes Bothen vor der Auswärtspartie am Samstag, 16 Uhr, beim VfL Tönisberg. Eine Wiederholung wird’s wohl nicht geben. Am Freitag war der Einsatz von Niklas Maas fraglich, zudem ist entweder van Schyndel wieder fit oder andere Alternativen für die Besetzung der zentralen Mittelfeldposition vor der Abwehr bieten sich an. Veränderungen wird’s in der Viererkette geben, weil sich Lars Neinhuis in den Urlaub verabschiedet hat. Jonas und Lukas Vengels sind wieder dabei. Der Tabellenvierte ist weiter hungrig nach Punkten, wie Bothen bekräftigt: „Wir wollen konzentriert spielen und schauen uns weiter ganz genau an, was Goch, Budberg und der GSV Moers vor uns so machen.“