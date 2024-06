SV Sonsbeck II wartet auf den Gegner Wirrwarr bei der Relegation in die Fußball-Kreisliga A

In zwei Entscheidungsspielen soll an den nächsten beiden Sonntagen der letzte Fußball-A-Ligist für die Saison 2024/2025 ausgespielt werden. Der SV Sonsbeck II, Tabellendritter in der Kreisliga B, Gruppe 1, ist sicher für die Aufstiegsrunde qualifiziert. Angesetzt sind die Begegnungen gegen die SpVgg. Rheurdt-Schaephuysen, Vierter in der Gruppe 2. Allerdings nur unter Vorbehalt. Über den Punktabzug des Dritten SV Schwafheim II soll erst am Donnerstagabend final entschieden werden.