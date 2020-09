Fußball-Kreisliga A : 45 starke Minuten reichen Viktoria Alpen

Kreis Die Schütz-Elf gewann bei RW Moers mit 5:2. Joker Kai Herlitz macht den TuS Borth in Lintfort glücklich. Der Fehlstart des SV Millingen ist perfekt. Lüttingen siegte auswärts mit 4:1.

Die Borther A-Liga-Fußballer haben am zweiten Spieltag die richtige Reaktion gezeigt.

DJK Lintfort – TuS Borth 1:2 (0:1). Der TuS hat die richtige Reaktion auf den verpatzten Ligastart gezeigt. Philipp Hanz stellte in Durchgang eins auf 1:0, kurz vor der Pause sah Innenverteidiger Domenik Janßen nach einer Notbremse glatt Rot. Der fällige Elfer wurde verschossen. Die DJK war danach in Überzahl aktiver und glich vom Punkt durch Usef Semo Hasan aus. Drei Minuten nach seiner Einwechslung bescherte Joker Kai Herlitz‘ starkes Solo über den halben Platz den Borthern drei wichtige Zähler. „Ein Riesenlob an die Einstellung meiner Mannschaft“, resümierte Coach Frank Misch.