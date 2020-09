Fußball-Bezirksliga : Veen in Repelen unter Zugzwang

Veen Die VfL steht zu Saisonbeginn hinter gut, die Borussia-Abwehr dagegen präsentiert sich nicht wackelfest. In der Hintermannschaft der Gäste wird’s wohl Umstellungen geben.

Christian Hauk ist in der vierten Saison Trainer des Bezirksligisten Borussia Veen. 94 Spiele hat er seit seinem Amtsbeginn im Jahr 2017 an der Seitenlinie verfolgt; nur eines davon endete torlos. Dass die Nullnummer in absehbarer Zeit eine Wiederholung finden könnte, scheint allerdings mehr als fragwürdig. Wobei die Borussia ihren Teil dazu beiträgt, denn Veens Abwehr präsentiert sich auch in dieser Spielzeit alles andere als wackelfest.